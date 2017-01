Meer over dit onderwerp vanavond bij FOCUS en WTV

Voor mensen die buiten werken was er deze morgen een extra beproeving: de vrieskou, de temperaturen zakten tot -5 graden waardoor er extra maatregelen werden genomen.

Ook de marktkramers in Brugge waren trouw op post, gewapend tegen de vrieskou met een extra laag kledij en thermisch ondergoed. Door het vriesweer was er iets minder volk op de been dan gewoonlijk.