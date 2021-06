Eerste huwelijk in het Leopoldspark

Vanmorgen vond het allereerste huwelijk plaats in het historische Leopoldpark van Oostende. Door het vernieuwde huwelijksreglement van Oostende kunnen koppels elkaar het ja-woord geven op enkele unieke locaties zoals het Leopoldpark of met zicht op de zee aan de Venetiaanse Gaanderijen.

Sinds 1 juni geldt in Oostende een nieuw huwelijksreglement. De momenten waarop je kan trouwen kregen net als de trouwlocaties een update. Om in het huwelijksbootje te stappen gelden er verschillende voorwaarden. De locatie moet een neutraal karakter hebben, los van politiek of religie.

Het terras van de Venetiaanse Gaanderijen met zicht op de zee en de kiosk in het Leopoldpark voldoen aan die voorwaarden en worden sinds vandaag in gebruik genomen.