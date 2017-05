Eerste indrukken over groenbuffer in Zwankendamme positief

Infrabel legt in Zwankendamme een nieuwe spoor bundel die in de toekomst tot 22 sporen zal uitgroeien. Om de geluidsoverlast voor de bewoners langs de kant van het spoor zoveel mogelijk te beperken komt er een groene volumebuffer. De bouw van de buffer startte vorig maand.

Alle maatregelen samen doen volgens Infrabel de geluidsoverlast dalen met 4 decibel, of meer dan de helft stiller. De volumebuffer moet op termijn een stukje natuur worden met wandelpaden, verschillende rustpunten en een uitkijkpunt over de polders. De inrichting is in handen van de Vlaamse Landmaatschappij. De begroeiing wordt een afwisseling van streekeigen soorten.

Wie meer wil weten over de maatregelen tegen de geluidsoverlast en de groene inrichting van de geluidsbuffer kon vanmiddag terecht in de info-container van Zeebrugge Open.