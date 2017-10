Eerste Kok en Maître van België verkozen in Brugge

In de Hotel- en Toerismeschool Spermalie in Brugge heeft de finale plaatsgevonden van Eerste Kok en Eerste Maître d'Hotel van België.

Titels die hoog staan aangeschreven en voor jong talent zijn ze vaak de perfecte springplank naar een grote carrière. De wedstrijd vindt voor de 65ste keer plaats en is meteen ook de oudste culinaire wedstrijd van het land. Iedere finalist moest drie gerechten klaarmaken. Een voorgerecht met groenten en een ei. Een eigentijdse bereiding van zeetong Normande en een chocoladedessert.

Terwijl de koks zich achter het fornuis uitsloofden stond de maître d‘hotel in voor het reilen en zeilen in de zaal. Voor de titel van “Eerste Maître d’Hotel van België” moet je over allerlei vaardigheden beschikken. Eén van de proeven is het snel kunnen aanpassen van een menu als je de bestelling opneemt.

Het was uiteindelijk Paul-Henri Cuvelier van restaurant Paul de Pierre uit Maarkedal die zich “Eerste Maitre d’Hotel van België 2018 “ mag noemen. De titel van “Eerste Kok van België 2018 ” is voor chef Ignace Wattenberge van restaurant Fleur de Lin in Zele.