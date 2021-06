Eerste Kust-Express-trein komt deze morgen aan in Oostende

Zowel op zaterdag 5 als zondag 6 juni zal de NMBS 's ochtends tien Kust-Express-treinen richting de kust inzetten. De treinen rijden vanuit één van de vier vertrekplaatsen - Antwerpen-Centraal, Brussel-Zuid, Gent-Sint-Pieters en Luik-Guillemins - zonder tussenstop naar Blankenberge, De Panne, Knokke of Oostende. 's Avonds leggen nog eens tien reservatietreinen het traject in omgekeerde richting af.

De bedoeling van het testweekend is om na te gaan hoe de reizigers op het aanbod reageren. Er zal ook bekeken worden of alles in de praktijk goed verloopt. Vanaf donderdag konden reizigers een plaats reserveren tegen een extra reservatiekost van 1 euro per persoon en per rit.

Als de test een succes is, blijven de Kust-Express-treinen deze zomer rijden, volgens hetzelfde reservatiesysteem. Dat lijkt voorlopig niet het geval te zijn: op de eerste trein die deze morgen vanuit Brussel-Zuid aankwam in Oostende, zaten slechts 23 reizigers. Niet iedereen was even tevreden.

Normaal aanbod blijft

De treinen komen bovenop het normale aanbod. Mensen zullen dus nog altijd gebruik kunnen maken van een trein waarvoor niet gereserveerd moet worden.

Lees ook