Eén week vroeger dan gepland zijn in Oostende symbolisch de eerste maatjes aan land gebracht. Het officieel inhalen van de Hollandse Nieuwe is folklore die aan de geschiedenis van de Vlaamse haringvangst herinnert.

In Nederland zeiden ze vorige week dat de jonge haring nog niet helemaal rijp is. Maar dát laten de maatjesliefhebbers in Vlaanderen niet aan hun hart komen.

Zelfs de minister van de Noordzee is dit jaar aanwezig om het nieuwe maatjesseizoen in te luiden. Het vissersschip Cragnon brengt symbolisch het eerste vaatje maatjes in Oostende aan land. Volgens Van Quickenborne een traditie die we in ere moeten houden.

Al proeven ze hier eigenlijk maatjes van de oogst van 2022. Dat Maatjesharing maanden gediepvriesd blijft, is op zich geen uitzondering. Maar de koude lente baarde de vele Maatjescomités en organisatoren dit jaar wel zorgen. Ook de Nederlandse ambassadeur in België geeft toe: strikt genomen zijn er vóór 22 juni nog geen echt nieuwe maatjes. Pieter Jan Kleiweg De Zwaan, Nederlands Ambassadeur in België: "Die waren nog niet dik genoeg. Ze worden pas volgende week gehaald. Het is een heel koude winter geweest. En die beestjes hebben nog niet genoeg plankton kunnen eten. Volgende week komen ze wel. Dan wordt het alsnog feest. In Nederland vieren we het ook al, want het seizoen in ons hoofd is al begonnen."

Jaarlijks wordt er een half miljoen ton haring gevangen in Noorwegen en Denemarken. Hier blijven ze wel ongelofelijk populair. Wendy van Wanten, al 10 jaar ambassadeur, vindt dat iedereen ze moet leren eten. Je kunt ze alvast vijf dagen lang komen proeven tijdens de maatjeshappening op de Oostendse Visserskaai.