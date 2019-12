In 2013 liep het fout tijdens werken aan het dak. In geen tijd stond de geklasseerde kerk in lichterlaaie, blussen was een onmogelijke taak en nadien stonden enkel nog de muren recht.

Twee jaar geleden startte dan de bouw van de nieuwe kerk. Het gemeentebestuur en de kerkfabriek sloegen daarvoor de handen in elkaar. De heropbouw met polyvalente ruimte kostte zo'n 7 miljoen euro en de helft daarvan is van de verzekering.

