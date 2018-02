De 44ste editie van Festival Dranouter komt eraan en hier zijn de eerste namen: Passenger, Intergalactic Lovers, Les Negresses Vertes, Elephant Sessions en Sam Kelly & The Lost Boys.

Met deze vijf namen is de toon gezet voor de volgende editie. Binnenkort komt er nog een hele lading artiesten bij.

Dranouter blijft inzetten op een mix tussen internationale toppers en roots muziek. De programmatie zal ook in 2018 divers zijn en zich nestelen in verschillende locaties verspreid over het dorp.

Festival Dranouter 2018 vindt plaats op 3, 4 en 5 augustus.