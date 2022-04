Eerste namen Leffingeleuren bekend

Als ontdekkingsfestival houden ze ervan om bands te programmeren die niet overal te zien zijn.



Protomartyr: hailing from Detroit, één van Pitchfork’s favoriete postpunk bands

Cola: ontstaan uit de assen van Ought, brengen in mei hun debuutplaat uit

Lebanon Hanover: het Duits-Brits duo dat al enige jaren furore maakt in new wave/darkwave land

Meridian Brothers: Colombia’s beste exportproduct

Clamm: 4 jaar na Amyl and the Sniffers een nieuwe Australische punksensatie op ons podium



Donderdag 14 April om 10u00 start de verkoop van de Early Bird weekend tickets. Die kosten 59 euro, alle transactie-kosten zijn inbegrepen.