Eerste Nederlandstalig kinderboek over Chron

"Mama heeft chron". Dat is de titel van een nieuw geïllustreerd kinderboek over de darmziekte dat vandaag is voorgesteld in het AZ Groeningeziekenhuis van Kortrijk.

Het boek is gratis te verkrijgen en maakt op een eenvoudige manier duidelijk wat de gevolgen zijn van de ziekte van Crohn, voor zowel ouder als kind. 'Mama heeft Chron' is het eerste Nederlandstalig kinderboek dat de ongeneeslijke erfelijke ziekte of verwante ziektes als colitis probeert uit te leggen aan kinderen. Het initiatief komt uit van het AZ Groeninge ziekenhuis in Kortrijk en het biofarmabedrijf Takeda.

Het verhaal is geschreven door Caroline Van Steenbergen, de tekeningen zijn van de hand van Sarah Versteele. De inhoud en situaties in het boek zijn gebaseerd op een vragenlijst die werd voorgelegd aan crohnpatiënten. Het boek is gratis te bestellen op mamaheeftcrohn.be.