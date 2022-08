Aan de universiteitscampus Kulak in Kortrijk zijn de inschrijvingen voor volgend academiejaar officieel gestart.

Evelien is de eerste die zich aanmeldt. Ze is 18, komt uit Erpe-Mere in Oost-Vlaanderen en gaat de unieke opleiding Onderwijskunde volgen.

Aan de campussen van de KU Leuven in Kortrijk en Brugge verwachten ze samen 2.000 studenten. Daarnaast bereikt de universiteit in onze provincie ook steeds meer afgestudeerden voor aanvullende opleidingen in levenslang leren.

Het nieuwe academiejaar aan KU Leuven met campussen in Kortrijk en Brugge start op 26 september.