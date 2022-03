Eerste Oekraïense vluchtelingen in psychiatrisch centrum

In het psychiatrisch ziekenhuis Onzelievevrouw Brugge zijn de eerste Oekraïense vluchtelingen aangekomen. Al zeker voor drie maanden kunnen ze er terecht in een leegstaande afdeling. Nu zijn er al 14 mensen, onder wie twee moeders met jonge kinderen.

Vandaag of morgen komen er nog meer Oekraïners aan die hun vaderland voor de oorlog ontvluchten.

"Zware reis achter de rug"

Anna en Abdel zijn twee Oekräiense vluchtelingen die sinds gisteren verblijven in het psychiatrisch ziekenhuis Onze-Lieve-Vrouw in Brugge. Ze zijn op 2 maart halsoverkop met de wagen vertrokken uit de Noordoostelijke stad Kharkiv, waar Adbel cardioloog is. Nu zijn ze 2600 km van hun thuis in Brugge beland.

"Het was een zware reis naar België. Ongeveer 12 nachten onderweg. We sliepen meestal in de auto. Het was echt zwaar. 142925 We beslisten om naar België te komen omdat we horen dat jullie de Oekraïners heel goed helpen. Dat klopt. We kwamen hier en ze proberen het besten om ons hier te helpen. We zijn heel dankbaar", zeggen Abdel Nour en Anush Aryutyunyan.

Ook Dasha, een mama van 27 met twee kindjes van 3 en 4, verblijft sinds gisteren in Brugge. Haar man is achtergebleven om te vechten bij het leger.

"Afdeling stond leeg"

Momenteel verblijven er 14 vluchtelingen in het psychiatrisch ziekenhuis, op vraag van de stad Brugge.

Marc Vermeire van het psychiatrisch ziekenhuis: "Wij hadden hier een afdeling die leegstond, een paar weken nog maar en die geschikt was daarvoor. Eigenlijk kunnen we die mensen perfect helpen en we zijn ingegaan op dat voorstel. Wij zorgen voor de infrastructuur, maaltijden, linnen, poetsen. Dat is onze bijdrage."

Vanavond of morgen verwacht deze instelling nog meer vluchtelingen. Er is plaats voor een veertigtal mensen.

"Ons hart is gebroken. Ons hard is gebroken. Elke dag meer en meer als we zien hoe ze (Rusland, red.) de stad verwoesten."

Het psychiatrisch ziekenhuis is al zeker voor drie maanden de thuis van de Oekraïense vluchtelingen. Al hopen ze snel weer naar hun thuisland te kunnen.

"Wij hopen dat de hele wereld schreeuwt om deze oorlog te stoppen."