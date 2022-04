Eerste ooievaarsjong dit jaar geboren in Zwin Natuur Park

In het Zwin Natuurpark in Knokke-Heist is het eerste ooievaarsjong van dit jaar geboren. Het gaat om een kuiken van zo'n 12 centimeter groot en het weegt zo'n 70 gram.

"De geboorte vond plaats op een van de nesten aan de ooievaarstoren in het park, waar de voorbije jaren de jonge ooievaars bezenderd werden. De komende dagen zullen nog meer jongen geboren worden", zegt het Zwin.

Kwetsbare jongen

"De kwetsbare jonge ooievaars worden in het begin vrijwel voortdurend afgeschermd door de ouders en zijn dus maar heel af en toe te zien. Na een week laten ze zich steeds meer zien, als ze even van onder de vleugels van de oudervogel tevoorschijn komen. Jonge ooievaars hebben in hun eerste levensweken een fijne huidbedekking van donsveertjes die hen nog onvoldoende tegen de weerselementen beschermt. Daarom houden de oudervogels hun jongen de eerste weken extra warm onder de vleugels", zegt de Provincie.

Cruciale eerste weken

"Het broedsucces hangt af van het weer: koud en nat weer in de eerste levensweken kan fataal zijn. Daarnaast speelt ook de voeding een belangrijke rol. Als de ouders voldoende voedsel kunnen vinden, kunnen alle jongen overleven en opgroeien. Als er voedselproblemen opduiken, zullen de oudste jongen het meeste voedsel opeisen ten koste van hun kleinere nestgenoten. Binnen een tweetal maanden zijn de jongen uitgegroeid zijn tot volwaardige jonge ooievaars.

De voorbije jaren vlogen in het Zwin Natuur Park 12 tot 22 jonge ooievaars per jaar uit. Eieren en jongen De broedduur bedraagt ongeveer 33 dagen. Ooievaars leggen meestal drie tot vijf eieren. Deze worden niet allemaal tegelijk gelegd, maar gemiddeld om de twee dagen. Zowel het vrouwtje als het mannetje houdt het legsel warm. Doordat de eieren niet allemaal tegelijk gelegd worden, komen ze ook niet allemaal samen uit. Daardoor zijn niet alle jongen in hetzelfde nest even groot."

Goed ooievaarsjaar voor het Zwin Natuur Park

"Dit jaar zijn er tot nu toe 16 ooievaarsnesten bezet in het Zwin Natuur Park, waarvan 15 door een koppel. Dat is het hoogste aantal van de voorbije vijf jaar. Eind maart werden de eerste ooievaarseieren gelegd. Een groot deel van de paren ging in die periode tot broeden over, met name de vogels die al vroeg in het voorjaar terugkeerden. Broedparen die later aankwamen, wachtten tot in april.

Een van die latere starters is Hadewijch, een ooievaar die in 2019 in het Zwin Natuur Park van een zender werd voorzien. Dit vrouwtje wordt nu al drie jaar gevolgd, en ze doet dit jaar haar eerste serieuze broedpoging. Het is de eerste zenderooievaar die het park als broedvogel mag verwelkomen.

Drie andere zenderooievaars (Cora, Esperanza en Kris) kwamen de voorbije periode ook terug langs in het Zwin Natuur Park".

Ringen en zenderen

Zoals elk jaar zal het Zwin Natuur Park dit jaar opnieuw alle jonge ooievaars van een wetenschappelijke ring voorzien. Sommigen zullen ook bezenderd worden.

Met dank aan Zwin Natuur Park & Provincie West-Vlaanderen voor de videobeelden