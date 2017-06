Eerste overleg rond scholenhervorming Roeselare

Gisteren was er een eerste overleg tussen het schoolbestuur en directies met de personeelsafgevaardigden van elke school over de toekomstplannen van scholengemeenschap Sint-Michiel.

De personeelsafgevaardigden vroegen om in overleg te kijken waar er aanpassingen kunnen gebeuren aan de krijtlijnen. Het schoolbestuur en de directies willen vanaf september ruime uitleg geven over de visie die aan de basis van het onderwijsplan ligt en in constructief overleg met alle betrokkenen de krijtlijnen uittekenen.

In het overleg is afgesproken dat leerlingen die op 1 september 2017 starten in een school, hun schoolloopbaan in die school kunnen beëindigen, ook als die school eventueel verhuist naar een andere locatie.

