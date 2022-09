Eerste paalfundering nieuw Picanolgebouw de grond in

Zoals bekend bouwt Picanol een nieuw hoofdkantoor, in de vorm van een schietspoel. Een link naar haar activiteiten, want ze bouwen weefmachines in Ieper. Er zal 20.000 vierkante meter aan vloeroppervlakkte zijn, een derde daarvan als parkeergarage. Het moet ook een duurzaam gebouw worden, zo energievriendelijk mogelijk, zegt Picanol.

Het gebouw moet klaar zijn in 2024, vandaag is de bouw officieel begonnen met het boren van de eerste paalfundering. De kinderen van medewerkers waren daar bij en dat is niet toevallig: "zij vertegenwoordigen de volgende generatie, en we willen met ons nieuwe hoofdkantoor bouwen aan de toekomst een duurzame verankering in Ieper," zegt Picanol.

