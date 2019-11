Eerste permanente ecologische schaatsbaan in Benelux opent de deuren

Er is geen water of elektriciteit nodig om de schaatsbaan te onderhouden. Het is de eerste permanente ecologische schaatsbaan in de Benelux. Het materiaal waarop geschaatst wordt, bestaat uit duurzaam en gerecycleerd synthetisch materiaal dat een constante glijbaarheidsfactor biedt van 98 procent ten opzichte van echt ijs. Er is dus geen water of elektriciteit nodig en ook de buitentemperatuur doet er niet toe.

Naast de schaatsbaan zijn er twee curlingbanen. Nu zaterdag wordt de ijsbaan officieel geopend.