Eerste podcastprijzen uitgereikt op Podcastfestival Oostende

Het was de eerste keer dat de Vlaamse podcastprijzen werden uitgereikt. Een onafhankelijke jury met Wouter Deprez als voorzitter luisterde naar tal van podcasts en selecteerde vijf winnaars. In de categorie cultuur won de podcast 'Mercury Mysteries' van Salini van den Langenbergh. In de categorie Nieuws ging 'Het Complot tegen de Waarheid' van Lise Bonduelle, Fien Dillen en Wouter Woussen naar huis met een prijs.

De Oorkonde voor de categorie talk ging naar 'Zwijgen is geen optie' van Anthony Bosschem en Tom Mahy. 'Patiënt Pedro' van Pedro Elias, Ann Dieudonné en Wouter Van Driessche ging naar huis voor de Oorkonde in de categorie Story. In de categorie Inzicht ging de prijs naar 'Fichebak' van Matthijs Van Mierlo, Pedro Detailleur, Joris Van Damme en Thomas Gillis. De publieksprijs was voor de podcast 'De Volksjury' van Laura Scheerlinck en Silke Vandenbroeck. Xander De Rycke werd beloond met een carrièreprijs voor zijn pionierswerk als podcastmaker in Vlaanderen. Met "Mosselen om half twee" was Xander De Rycke in 2011 één van de eerste Vlaamse podcastmakers.