Eerste redders op post in Knokke-Heist

Vanaf dit weekend zijn er weer strandredders aan onze Belgische kust. Op zaterdag 6 en zondag 7 mei kan je in Knokke-Heist onder toeziend oog van de redders aan drie reddersposten het water in. Volgend weekend gaan ook drie reddersposten in Blankenberge van start.

Vanaf vandaag kan je in in Knokke-Heist ieder weekend de zee in aan drie reddersposten. De posten zijn ter hoogte van Knokke Centrum, Directeur-Generaal Willemspark en het Albertstrand Oost. De redders starten traditioneel in mei, wanneer precies hangt jaarlijks af van het weer.

Vanaf volgend weekend starten de redders ook in Blankenberge ter hoogte van de Bakkerstrap, de Kerkstraat en Charlierhelling.

Juni

Vanaf 18 mei zal er in meer dan de helft van de kustgemeenten ten minste één redderspost elk weekend bemand zijn. Alleen voor De Panne, Middelkerke, Bredene en Zeebrugge is het nog even wachten tot ongeveer halfweg juni. Vanaf 1 juli, de officiële zomervakantie kan je dan opnieuw bij elke post aan onze kust zwemmen onder toezicht van redders.