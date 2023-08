Eerste Reiefestival in Brugge een succes

In Brugge vond afgelopen weekend de eerste editie van het culturele Reiefestival plaats. "Met ongeveer 8.000 bezoekers mogen we van een succes spreken", zegt Franky Demon (CD&V), voorzitter van Brugge Plus en schepen in Brugge. De stad wil er een driejaarlijks initiatief van maken.

Brugge Plus, Kunstencentrum KAAP en Concertgebouw Brugge zetten, in opdracht van de stad, hun schouders onder het nieuwe festival. Er passeerden heel wat disciplines de revue waaronder performances, theatervoorstellingen, installaties en een belevingsconcert, telkens rond het thema 'geloof'. Zo organiseerden Modeontwerper Nadav Perlman en theatermaker Rino Sokol een processie van de 21ste eeuw met 'Procession'. Alles samen waren er meer dan vijftig voorstellingen op zeventien verschillende locaties.

"Bij een nieuw initiatief is het altijd wat bang afwachten, maar we mogen met 8.000 bezoekers van een succes spreken", zegt schepen Demon. "En dan hebben we gratis optredens nog niet meegerekend. Met dit culturele festival willen we echt inzetten op beleving, en dat lijkt gelukt. Bezoekers werden echt meegezogen in het verhaal."