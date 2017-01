Eerste schaatsers duiken op, maar het mag nog niet

De brandweer wacht af, meten doet ze pas als het ijs zes centimeter dik is. En schaatsen kan pas bij 12 en daar zijn we nog ver van af. Het ijs betreden mag dus niet. Toch ontvingen we via sociale media al enkele foto's van waaghalzen op het ijs.

Broeken

Ook de broeken rond Noordschote bij Lo-Reninge lijken een ideale plaats om de schaatsen om te binden. Maar ook hier is dat niet verantwoord, want het ijs heeft nog niet de gewenste dikte. Bovendien kunnen de ondergelopen weilanden best wel verraderlijk zijn. De burgemeester laat dan ook bordjes plaatsen om voorbijgangers te waarschuwen dat het ijs niet mag betreden worden. Ook langs de Damse Vaart worden rode vlaggen gezet. Voorlopig nergens schaatspret dus.