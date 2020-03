Eerste schakelcentrum opent in Kortrijk

De stad Kortrijk opent een zorghotel voor coronapatiënten in het leegstaand woonzorgcentrum Lichtendal. Daar komt plaats voor 30 bedden, met een eventuele uitbreiding tot 50.

Een schakelcentrum is bedoeld ter ontlasting van ziekenhuizen die geconfronteerd worden met een teveel aan coronapatiënten. Er zullen mensen terecht kunnen die niet ziek genoeg zijn om doorverwezen te worden naar de ziekenhuizen en patiënten die na een ziekenhuisopname nog onvoldoende hersteld zijn om terug te keren naar huis. Lichtendal is het eerste van zes schakelcentra die in West-Vlaanderen worden voorzien.

Op ’t Hoge tussen de KULAK en Vives, staat Lichtendal sinds midden 2019 leeg, en kan dus perfect worden omgeschakeld tot een zorghotel. Provinciegouverneur Carl Decaluwé gaf al zijn toelating. Er kunnen patiënten terecht uit de regio Kortrijk-Waregem-Menen.