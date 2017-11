Eerste (smeltende) sneeuw ook in West-Vlaanderen

De sneeuw valt in West-Vlaanderen niet zo hevig als bijvoorbeeld in de regio Gent of in andere delen van Vlaanderen. Vooral in het zuiden van de provincie, in de regio Waregem-Kortrijk-Menen en in de zuidelijke Westhoek valt er smeltende sneeuw.

Opgelet: gladde wegen

Maar die smeltende sneeuw zorgt wel voor een dunne, gladde ijswaterlaag op de wegen. Wie nog de weg op moet, let dus best goed op! De temperaturen in West-Vlaanderen blijven vanavond nog licht positief, net boven het vriespunt. Daardoor geeft de sneeuw wel een mooi wit laagje op het gras of op geparkeerde wagens, maar sneeuwmannen maken zit er (nog) niet in.

Later op de avond wordt het droger met tegen de ochtend temperaturen die licht negatief kunnen worden. Morgen en zaterdag is er minder tot geen neerslag verwacht.