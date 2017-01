Donderdagavond is de eerste sneeuw van 2017 gevallen in West-Vlaanderen. Vooral aan de kust en in Brugge bleef die ook even liggen.

Vanaf 21u begon de regen aan de kust en in de regio Brugge over te gaan in (eerst nog) smeltende sneeuw en later ook sneeuw. Dat zorgde voor enkele mooie beeldjes in het donker. Maar de sneeuw is intussen overal in de provincie gesmolten, meldt onze weerman Geert Naessens. Vrijdag wordt een gure dag, met eerst droge periodes maar na de middag opnieuw periodes met winyerse neerslag.