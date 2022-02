Eerste spadesteek brandweerkazerne Lauwe-Marke gezet

De nieuwe brandweerkazerne van Lauwe komt op een nieuwe KMO-zone in de gemeente. De posten Lauwe en Marke gaan van daaruit samen opereren. De hele KMO-zone is intussen bouwklaar, met plaats voor een tiental bedrijven.

Vanmiddag ging de spade voor de nieuwe brandweerkazerne officieel in de grond. Op het bedrijventerrein Bramier in Lauwe verlegden ze de eerste aarde, maar gelukkig komen straks de graafmachines zodat tegen maart volgend jaar brandweerzone Fluvia een nieuwe kazerne kan openen. Het duurzaam gebouw, een investering van bijna 2,8 miljoen euro, is het nieuw onderkomen voor de vijftig manschappen van Marke en Lauwe.

Sebastien Lefebvre, Fluvia Post Marke: "De brandweerkazernes waren sowieso verouderd. Die van Marke is veertig jaar oud en ook die van Lauwe is oud. Ze beantwoorden niet meer aan de noden van vandaag. Er was dus nood aan een nieuwe kazerne. Met die fusie en een nieuwe kazerne zijn we klaar voor de volgende dertig jaar." (lees verder onder de foto)

Meer slagvaardig

De fusie tussen de korpsen zorgt voor meer slagvaardigheid. In de nieuwe kazerne komen ook sportaccommodatie en leslokalen. "We gaan hier ook een specialisatie uitbouwen van gevaarlijke stoffen. We zijn daar speciaal voor uitgerust en hebben daar speciaal materiaal voor. Als er incidenten zijn met zulke stoffen zal er van hieruit vertrokken worden, vanuit de kazerne Bramier, naar gelijk welk gebied in de zone Fluvia om ondersteuning te bieden op dat vlak."

Fluvia krijgt nog een tiental buren op deze KMO-zone, het gaat vooral om bedrijven uit de bouwsector. Het terrein sluit aan op een natuurgebied van 5ha.