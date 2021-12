Eerste spadesteek voor nieuwe brandweerkazerne Waregem

Strategische locatie

“Met de nieuwe brandweerpost krijgen de korpsen van Waregem en Beveren-Leie dus een nieuwe thuis ter hoogte van het kruispunt van de Gentsesteenweg en de Expresweg in Sint-Eloois-Vijve”, vertelt eerste schepen Rik Soens. Een centraal gelegen uitvalsbasis om zo ook de deelgemeenten van Waregem, maar eveneens Wielsbeke snel te bedienen. “Want beide brandweerkorpsen werken samen toch elk jaar gemiddeld zo’n 600 interventies af.”

Kazerneringsplan

Dit nieuwe bouwproject is niet het eerste van de vernieuwingsgolf binnen hulpverleningszone Fluvia. “Samen met de veertien gemeenten binnen ons werkingsgebied stippelden we een meerjarenplan uit om waar nodig nieuwe kazernes van de toekomst te bouwen”, verduidelijkt waarnemend zonecommandant majoor Jan Leenknecht. De nieuwe kazerne Belgiek in Deerlijk die exact twee jaar operationeel werd, beet de spits af. Ondertussen wordt ook gewerkt aan een nieuwe gezamenlijke kazerne voor de brandweerposten van Marke en Lauwe en dit op het bedrijventerrein Bramier in Lauwe.

“Met onze kazernes streven we naar duurzame en onderhoudsvriendelijke gebouwen, waar de brandweermannen en - vrouwen o.a. ook de mogelijkheid zullen hebben om hun fysieke paraatheid te onderhouden”, vult burgemeester Francis Benoit, voorzitter van de hulpverleningszone aan. “Het ontwerp van de nieuwe kazerne in Waregem is er overigens ook eentje van de hand van het architectenbureau Philip Roobrouck, dat ook al instond voor het ontwerp van de kazerne Belgiek.”

Eind 2022

De werken zullen een goed jaar in beslag nemen. Fluvia ambieert om tegen eind 2022 de nieuwe brandweerpost te hebben afgewerkt. Voor dit bouwproject treedt Stad Waregem op als bouwheer, waarna de hulpverleningszone de kazerne zal overnemen. Een investering van 4,8 miljoen euro.

Foto: Piet Eggermont