Eerste spadesteek voor nieuwe campus Howest

Het heeft veel voeten in de aarde gehad, maar de eerste grond werd dinsdagavond symbolisch weggegraven bij het zwembad in het Magadalenapark in Kortrijk. Hier verrijst een heel nieuw deel van de campus Howest, dat tegen het academiejaar 2020 open moet gaan. Een project van 20 miljoen euro. Opvallend is dat het grootste deel van de campus ondergronds gaat.

De uitbreiding van de campus is niet altijd goed onthaald geweest in de buurt. Maar de architecten hebben de impact op de omgeving zo laag mogelijk gehouden. Het hele project kost om en bij de 20 miljoen euro. Maar dit gebouw is dan ook de absolute top in duurzame bouw- en inrichtingstechnieken. De uitbreiding van zowel het aanbod als de campus moet nog meer studenten in West-Vlaanderen houden.

Deze avond de 1e aardeschep van de nieuwe campus @howest door minister @crevits .Dit had heel wat voeten in de aarde maar #Kortrijk en Howest bouwen verder aan de toekomst. Een ontwerp van @thomasmrau pic.twitter.com/mCU3uvnREw — Wout Maddens (@WoutMaddens) February 27, 2018

Eerste spadesteek van nieuwbouw @howest. Vanaf 2020 een thuis voor 1000 studenten uit verschillende richtingen. Nieuwe stap richting innovatieve ééngemaakte campus. pic.twitter.com/zTyWokd56k — Hilde Crevits (@crevits) February 27, 2018

Minister @crevits geeft een lezing naar aanleiding van de eerste steenlegging van de nieuwe campus ‘The Penta’ van @howest in #kortrijk en steunt onze plannen voor een School of arts. pic.twitter.com/Nf8Eo0Xc6T — CM howest (@CMhowest) February 27, 2018