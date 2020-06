Eerste steen van Innovocean gelegd

Innovocean in Oostende moet het marien onderzoek een boost geven. In het nieuwe gebouw komen de 120 wetenschappers van het VLIZ, en de visserijpoot van het ILVO samen om zo een unieke kenniscluster te vormen. De zee is dan ook een onuitputtelijke wetenschapsbron, en biedt ook heel wat oplossingen voor hedendaagse problemen, zegt Jan Mees, algemeen directeur van het VLIZ. (lees verder onder de foto)

Innovocean betekent een investering van 20 miljoen euro. In het gebouw van 8000 vierkante meter kunnen vanaf 2022 170 medewerkers terecht.