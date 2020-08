Eerste studenten schrijven zich in aan de Kulak

Margot De Waele uit Wortegem-Petegem was de eerste studente die zich ter plaatse kwam inschrijven. Twee derde doet dat trouwens online. Margot volgde les in de Sint-Paulusschool in Waregem en kiest nu voor Toegepaste Taalkunde aan de Kulak.

Kulak gaat in coronatijd toch maximaal voor lessen op de campus. De universiteit start onder code geel. Piet Desmet, vicerector campus Kulak: "Concreet betekent dat dat wij eigenlijk het grootste deel van onze lessen in de voorziene infrastructuur kunnen laten doorgaan, weliswaar met plexiglas, mondmaskers enzovoort, maar het gaat gewoon door zoals ieder jaar. Voor de grote aula's met grote lesgroepen hebben wij een rotatiesysteem. De ene groep volgt les in de aula, terwijl de andere via livestreaming op studieplekken zoals de bib de les interactief bijwoont."