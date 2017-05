Eerste van 2.500 nieuwe laadpalen ingehuldigd

De eerste laadpaal werd vandaag symbolisch onder spanning gezet aan het stadhuis van Oostende in aanwezigheid van Vlaams minister van Energie Bart Tommelein en burgemeester Johan Vande Lanotte.

In totaal komen er 9 in de kuststad. “Uit studies blijkt dat 70% van de laadbeurten gebeurt in en rond de privéwoning. Daarnaast wordt 20% van de oplaadbehoeften ingevuld door bedrijven die steeds meer laadpunten voorzien voor hun werknemers, bezoekers of klanten om op of bij te laden”, zegt Walter Van den Bossche, CEO van Eandis.

Publieke laadpalen zijn, samen met die in winkel- of sportcentra, aanvullend goed voor de overige 10%. Ze zijn vooral belangrijk om te kunnen bijladen en afstanden tussen het opladen thuis (of bij bedrijven) te overbruggen.