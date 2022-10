De uitlevering gebeurde op een parkeerterrein aan de grens bij Roosendaal. De verdachte ging van de Nederlandse politie over in handen van de Belgische. Vandaar werd de verdachte naar de federale gerechtelijke politie in Kortrijk gebracht voor verhoor.

De vier Nederlanders werden een maand geleden gezien aan het huis van minister Van Quickenborne in Kortrijk. In een wagen die ze achterlieten vond de politie wapens en spanbandjes. Ze zouden in opdracht van het drugsmilieu hebben gehandeld.

LEES OOK: