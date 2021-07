Eerste verplichte ijkingstoets voor startende studenten industrieel ingenieur

Wie in september start aan het hoger onderwijs en de opleiding industrieel ingenieur wil aanvatten, moet deze zomer deelgenomen hebben aan de ijkingstoets. Dat is een nieuwe maatregel sinds dit jaar.

Feedback

De toets geeft toekomstige studenten bij de overgang van het secundair naar het academisch onderwijs een beeld van hun wiskundige kennis in verhouding tot het verwachte instapniveau van de opleiding. Daarna is er ook een feedbackronde, waarin het resultaat van de ijkingstoets naast het resultaat van het secundair onderwijs wordt gelegd. Op basis daarvan weten de deelnemers of ze optimaal aan de start van de opleiding komen, of een zomercursus hun kennis en vaardigheden verder kan aanvullen. (lees verder onder de foto)

1130 inschrijvingen

Voorlopig zijn er over heel Vlaanderen 1330 inschrijvingen geteld voor de toets, een stijging van 82% in vergelijking met vorig jaar, toen de toets nog niet verplicht was. Dat aantal komt wel maar neer op 75 procent van het totaal aantal verwachte studenten in de opleiding industrieel ingenieur verspreid over alle Vlaamse universiteiten. Die verwachten daarom nog een stijging van het aantal inschrijvingen tegen de tweede en laatste sessie van de ijkingstoets op 13 augustus.