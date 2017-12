Eerste vriezeganzen strijken neer in UItkerkse polder

Nu het ook in het Noorden flink gaat winteren, zijn de eerste wintergasten in de Uitkerkse polder neergestreken.

Het gaat vooral om vriezeganzen die hier komen overwinteren op zoek naar voedsel. De Uitkerkse polders zijn een bekende pleisterplaats voor overwinteraars. Deze tijd worden de natte weiden vooral bevolkt door ganzen die van uit het Hoge Noorden duizenden kilometers afleggen om hier voedsel te zoeken in de natte graslanden. De grote trek start dit jaar later omdat ook in het Noorden de winter nu pas op gang komt.