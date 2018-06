Eerste vrouwelijke burgemeester in Moorslede?

Vooral de terugkeer van Luc Deceuninck is verrassend. In de jaren ’80 was hij gemeenteraadslid. Daarna was hij OCMW-voorzitter.

Met lijsttrekker Sherley Beernaert wil STERK voor de eerste vrouwelijke burgemeester gaan in Moorslede: “We hebben onze tijd genomen om een evenwichtige kandidatenlijst op te stellen met ervaring op verschillende domeinen omwille van hun job of ervaring.”

De volledige lijst

1 Sherley Beernaert

2 Jürgen Deceuninck

3 Karen Bekaert

4 Andries Sioen

5 Benedikt Vallaey

6 Romina Dupulthys

7 Carine Vandeweghe

8 Vincent Reynaert

9 Leonie Vanpeteghem

10 Marie-Julie Decancq

11 Anne Dejaegher

12 Femke Ferret

13 Matthias Vanhie

14 Bert Damman

15 Leandros Depoorter

16 Martin Galle

17 Filip Hamerlinck

18 Marnik Vanackere

19 Rita Dever

20 Ria Vandaele

21 Luc Deceuninck

