De eerste koopzondag in Waregem is voor de handelaars een schot in de roos. Vandaag was er dan wel minder volk door de weersomstandigheden, maar al bij al is iedereen tevreden over het weekend.

Waregem Wintert lokt heel wat mensen naar het stadscentrum en dat is een hemelsbreed verschil met de kerstperiode vorig jaar. Door het mindere weer is er vandaag minder volk komen opdagen in de winkelstraten, maar de handelaars zijn toch best tevreden over de eerste koopzondag. Het is dan ook duidelijk dat mensen niet allen willen proeven van de sfeer in de stad, maar vooral een normale feestperiode beleven en even alle ellende vergeten.