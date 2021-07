Eerste water stroomt door 'cityriver'

De site aan de Oosterover is al een tijdje bezig aan een make-over. Via het EU-project SCAPE wordt bij de nieuwe stadsontwikkeling op Oosteroever ook ingezet op een aantal klimaatbestendige ingrepen. Als onderdeel van de vernieuwing van de Victorialaan is een zogenaamde ‘Cityriver’ aangelegd.

Rioolroosters verdwijnen

"Het vernieuwende van dit project is dat de weg zo aangelegd wordt dat er een brede centrale goot ontstaat, die alle regenwater zal opvangen. De traditionele rioolroosters verdwijnen daardoor uit het straatbeeld. Er ontstaat een stadsrivier die aanzwelt bij regen en zijn oorspronkelijke stroombreedte terug aanneemt na elke regenbui. Deze Cityriver heeft ook veel meer bergingscapaciteit en kan intense regenbuiten veel beter opvangen dan een klassiek ondergronds rioolstelsel," zegt eerste schepen Björn Anseeuw, bevoegd voor Openbaar Domein. (lees verder onder de foto)

Grondwater op peil houden

Er gaat ook geen water verloren: regenwater wordt in de ondergrond gebufferd om bij droogte te kunnen gebruiken om bijvoorbeeld de straten schoon te spuiten of de beplanting water te geven. Om daarnaast voldoende regenwater te laten infiltreren in de bodem, wordt voor het eerst gebruik gemaakt van waterdoorlatende gresbuizen. Op die manier blijft het natuurlijk grondwaterevenwicht in de buurt op peil, met 'vers' regenwater en wordt de verzilting van de bodem tegengegaan.