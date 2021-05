Eerste weekend Beaufort 2021 succesvol

De grootste openlucht tentoonstelling van het land vind je deze zomer aan de kust. Elke kustgemeente pakt tot in november uit met twee kunstinstallaties ter gelegenheid van Beaufort 2021. De kunsttriënnale staat in het teken van de kwetsbaarheid van mens en planeet en de opwarming van de aarde. Vooral de grote creaties zoals het zeemonster van de Franse Laure Prouvost, op het strand van De Panne trok veel volk.

Poëtische boodschappen

In een duinenpan in Koksijde koos Heidi Voet voor een poëtische boodschap. Een reeks gekleurde betonnen bollen stellen de sterrenhemel voor op zeven november, de laatste dag van Beaufort 202. Op het strand van Oostduinkerke pakt Els Dietvorst dan weer uit met een eenzame boom. Het is een plekje waar je op de vlucht even kan schuilen onder de takken.