Eerste West-Vlaamse fusie woonmaatschappijen erkend

Huisvestingsmaatschappij Impuls Menen, het Wervikse deel van CVBA De Leie en SVK Woonsleutel uit Ieper fuseren. Samen hebben ze 2.600 sociale woningen onder hun hoede. Toch staan er nog altijd 1.800 mensen op de wachtlijst in de regio.

"Dankzij de fusie zullen bijvoorbeeld mensen die dubbel geregistreerd staan, slechts één keer op de lijst staan, waardoor er plekken vrijkomen en zij ook sneller aan een woning kunnen geholpen worden", zegt directeur Sonny Ghesquière. (Lees onder de foto.)

Hervorming

De sociale sector is zich aan het herstructureren. De huidige 82 sociale huisvestingsmaatschappijen en 48 sociale verhuurkantoren herorganiseren zich tot 42 woonmaatschappijen. Die fusie is volgens Vlaams minister van Wonen Matthias Diependaele in het voordeel van de huurders en de lokale besturen. De grote woonmaatschappijen zullen efficiënter kunnen werken en slagkrachtiger zijn, zegt hij. (lees verder onder de foto)

Ook de bouwcapaciteit moet versterkt worden. "We hebben de middelen om te bouwen, maar kunnen het geld niet omzetten in stenen. Dat komt omdat bijvoorbeeld lokale besturen geen goedkeuring geven, of omdat er buurtprotest is. Met de fusies willen we ervoor zorgen dat er meer slagkracht is om dat wel te realiseren", zegt minister Diependaele.

Kritiek

Eind vorig jaar stonden meer dan 32.000 West-Vlamingen op een wachtlijst voor een sociale woning. Enkel Oost-Vlaanderen en Antwerpen scoren slechter.

Maar een fusie van sociale huisvestingsmaatschappijen zal volgens Vlaams parlementslid Maxim Veys (Vooruit) geen impact hebben op de wachtlijsten. Ichtegem en Ardooie zijn bij de slechtste leerlingen, zegt hij. De wachtlijsten zijn daar niet per se het langst, maar er wordt heel weinig gebouwd. Dus is er minder kans om de wachtlijsten in te korten.

"De Vlaamse Regering koos op het moment dat we met de langste wachtlijst ooit zitten, voor fusie-operaties. Die zorgen ervoor dat men stilstaat en de blik op zichzelf richt, in plaats van op dé oplossing tegen armoede: meer betaalbare woningen bouwen", zegt Maxim Veys. "De sleutel daarvoor ligt bij de gemeenten, zij zijn het die beslissen."