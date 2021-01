Eerste West-Vlaamse vaccincentrum in Kursaal van Oostende is klaar

De stadsdiensten en de eerstelijnszone bleven na de aankondiging niet op hun lauweren rusten en startten meteen met de opbouw. Oostende is als eerste West-Vlaamse stad klaar met haar vaccinatiecentrum en kon zaterdag al een rondleiding geven. Vlaams minister van Lokaal Bestuur Bart Somers werd op sleeptouw genomen door zijn partijgenoot en burgemeester Bart Tommelein. In het centrum zullen ongeveer 75.000 mensen de kans krijgen om hun coronaprikje te krijgen.

Het vaccinatiecentrum bestaat uit verschillende zones. De eerste zone is het onthaal waar mensen zich kunnen aanmelden met hun identiteitskaart. Daarna volgt de intake-zone waarbij alle nodige informatie wordt gegeven over het vaccin en er ook een korte medische vragenlijst wordt afgenomen. Dan volgt de vaccinatieruimte zelf, waar een verpleegkundige het vaccin toedient. Tot slot komen mensen in een wachtzone terecht. Daar worden ze de eerste 15 minuten na de vaccinatie opgevolgd en staan ze ook onder medisch toezicht, voor in het zeldzame geval dat er zich complicaties voordoen.

Over een maand, op 15 februari, starten normaal de dry-runs, dat zijn een reeks testen en oefeningen om te zien of alles goed werkt in het vaccinatiecentrum. Twee weken later zouden dan de eerste vaccins toegediend worden.

Onze ploeg ging mee kijken in het vaccincentrum. Vanavond in ons nieuws ziet u de reportage.

Stad Oostende zal een #vaccinatiecentrum inrichten in @KursaalOostende Op vaccinaties@oostende.be kunnen gepensioneerde artsen of verpleegkundigen, of mensen met een medische scholing zich aanmelden als vrijwilliger. Meer info #Oostende https://t.co/5E0S8OhlG9 — Stad Oostende (@StadaanZee) January 12, 2021

