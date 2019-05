Eerste zondagsmeeting van het jaar in Waregem

Een volledig nieuw stallencomplex op de Hippodroom van Waregem, goed voor 84 paarden,is officieel is ingewijd. Woensdag vond al de geslaagde 1-mei meeting plaats, vandaag lokte ook de eerste zondagsmeeting van het jaar heel wat paardenliefhebbers naar Waregem.

Veel jockeys stallen hun paarden op de Waregemse Hippodroom voor de eerste zondagsmeeting van het jaar. En dat was tot voor kort niet altijd evidentie. Met de bouw van de nieuwe tribune in 2016, verloor de hippodroom heel wat stallen. Maar dat is nu dus definitief van de baan.

Sport Vlaanderen en Stad Waregem maakten de budgetten vrij. Naast de 84 nieuwe stallen zijn er ook douches voor paarden, en een lokaal voor de veearts en dopingcontrole. Alles is dus aanwezig om toppaardensport te beleven. Bekijk het videoverslag hierboven.