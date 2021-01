Eerstelijnszone Oostkamp-Jabbeke legt vaccinatiecentra vast

In de gemeenten Beernem, Oostkamp, Jabbeke en Zedelgem komen er twee vaccinatiecentra: De Valkaart in Oostkamp en De Groene Meersen in Zedelgem.

De vier gemeenten vormen samen één eerstelijnszone en zijn volop bezig met het inrichten van de centra. De inwoners van Beernem en Oostkamp zullen gevaccineerd worden in De Valkaart. De inwoners van Jabbeke en Zedelgem zullen het vaccin toegediend krijgen in De Groene Meersen. De gemeenten zullen de nodige ondersteuning bieden om alle inwoners op een veilige manier in het vaccinatiecentrum te krijgen (communicatie rond openbaar vervoer, inleggen extra vervoer…). Voor wie niet of minder mobiel is, wordt gezocht naar een oplossing.

Furnevent in Veurne wordt dan weer het vaccinatiecentrum voor de Westkustgemeenten en Alveringem.

