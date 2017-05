Eerstgeboren slechtvalken in Kortrijk

De opkomst van de slechtvalk in Zuid-West-Vlaanderen is opmerkelijk. De laatste decennia had de slechtvalk het zwaar te verduren. Jacht, het verkleinen en verstoren van de natuurlijke habitat en een overbelasting van het leefmilieu zijn de oorzaken. In de jaren ’60 was het dier bijna helemaal verdwenen door het overmatige gebruik van de insecticide DDT. Sinds het verbod op dergelijke schadelijke stoffen, de wettelijke bescherming van het dier en een verbeterd groenbeheer breidt de populatie zich exponentieel uit.

Jonge valken doorheen Zuid-West-Vlaanderen

Op 18 maart 2008 plaatste Stad Kortrijk een nestbak voor slechtvalken op de Sint-Maartenskerktoren. Sinds een viertal jaar terug werd er elk voorjaar een koppel slechtvalken waargenomen.

Om de vogels tot broeden te stimuleren in de Sint-Maartenskerktoren, is er in 2014 op advies van specialisten in de nestbak een grondlaag leem en keitjes gelegd. Vogelkijkers van Natuurpunt Vogelwerkgroep Zuid-West-Vlaanderen hielden het ouderpaar nauwlettend in de gaten. Eind april ’17 was er het vermoeden dat er wel degelijk werd gebroed in de nestbak.

Bij een eerste inspectie bleek het vermoeden waar: in de bak werden twee jongen geboren. Het koppel in Kortrijk is het derde in Zuid-West-Vlaanderen. Sinds 2008 neemt het eerste Zuid-West-Vlaamse koppel slechtvalken een gelijkaardige nestbak aan een schoorsteen van de elektriciteitscentrale in Harelbeke in gebruik. De valken in Harelbeke hadden voor het eerst jongen in 2009 en dit jaar zijn er op de elektriciteitscentrale twee kuikens geboren. Een koppel slechtvalken in Wervik, dat in een nestkast van de Sint-Medarduskerk vertoeft, heeft voor de eerste keer drie kuikentjes. Bijna vijf jaar geleden werd de nestkast geplaatst.

Zowel Vogelwerkgroep Zuid-West-Vlaanderen als Stad Kortrijk zijn erg blij met het nieuwe koppel in Kortrijk.