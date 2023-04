Ophef in De Panne rond het kruisbeeld uit de Sint-Pieterskerk. Het heeft geen haar gescheeld of de eeuwenoude beeltenis van de gekruisigde Jezus raakte verloren.

Op de foto zien we het beeld dat tussen het steenpuin ligt bij verbouwingen in de kerk. Daar komt de bibliotheek. Oppositiepartij DAS noemt het respectloos hoe bij de werken met het erfgoed uit de kerk wordt omgegaan. De burgemeester ontkent en zegt dat zelfs grote middelen zijn ingezet om het beeld ongeschonden uit de kerk te halen. Hij laat de zaak dan ook onderzoeken. Het beeld is trouwens gered en veilig in een opslagruimte van de gemeente ondergebracht.