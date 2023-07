Eeuwenoude boetprocessie lokt heel wat volk naar Veurne

In Veurne is de boetprocessie door de straten getrokken. Het eeuwenoude traditionele spektakel lokte heel wat volk. Boetelingen dragen een kruis met zich mee of trekken eeuwenoude beeldengroepen voort die het lijden van christus tonen.

Heel wat figuranten beelden intussen taferelen uit de bijbel uit, en dat al sinds de jaren 1640. "Het was de periode na die beroerde periode, na de Beeldenstorm. De tijd van de contrareformatie. En met de contrareformatie herleefde het katholicisme en al die volksgebruiken en ook boetprocessies werden toen in praktische alle steden ingericht in Vlaanderen. Maar er zijn er geen meer over, behalve hier in Veurne, dat is de enige die de tijd heeft overleefd", aldus Gilbert Vanlerberghe van de organisatie.

Boetedoeners stappen mee volgens de traditie

In de processie zie je bijbelse taferelen met zo'n 900 figuranten. Maar opvallend zijn ook de boetedoeners die meestappen, in bruine pij en zwaar kruis op de rug. Zij stappen mee om letterlijk boete te doen. Maar wel anoniem. "De mensen die meestappen als boeteling, die weten wel waarom zij dat doen. Dat was eeuwen geleden zo en dat is nu nog altijd zo. En wij mogen daar absoluut niet aan raken. Je voelt dat aan de mensen die inschrijven en al vele jaren meegaan, alsjeblieft, houdt het zoals het is", besluit Vanlerberghe.

Lees ook: