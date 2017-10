"Efficiëntste stadhuis van het land"

Negatieve wachttijd in het stadhuis

Het grootste voordeel van het stadhuis op afspraak is de wachttijd. Die is drastisch verminderd sinds de invoering van het afsprakensysteem. Zo is er een gemiddelde negatieve wachttijd van 2,14 minuten. Negatieve wachttijd betekent dat mensen vóór het tijdstip van hun afspraak worden geholpen. Een inwoner die om 10 uur een afspraak heeft wordt in veel gevallen al geholpen om 9.58 uur.

Arne Vandendriessche, schepen van Mensen en Gebouwen: “We hebben een negatieve wachttijd van 2 minuten, dit maakt van ons waarschijnlijk het efficiëntste stadhuis van België."

26.986 attesten opgevraagd via het thuisloket

Bijna 27.000 Kortrijkzanen spaarden vorig jaar een verplaatsing naar het stadhuis uit dankzij het thuisloket (via internet). Afgelopen jaar (periode oktober t.e.m. september) werden 26.986 attesten digitaal afgeleverd.