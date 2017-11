Eigen moedertaal op school?

Bepaalde politieke partijen zijn het daar helemaal niet mee eens, en ook in de GO!-scholen zelf komen er opmerkingen. In basisschool DE Baai in Kortrijk bijvoorbeeld, blijft de directie verwachten dat de kinderen Nederlands praten. Maar nog belangrijker is dat de kinderen zich er goed voelen. En als dat nodig is, kunnen de kinderen zich uitdrukken in hun moedertaal.

Nederlands is onderwijstaal

In de nieuwe leidraad staat dat directeurs positief moeten omspringen met de moedertaal, of die nu Spaans, Pools of Arabisch is. Want verbieden werkt contraproductief, klinkt het. "Doordat we positiever omspringen met die talen voelen leerlingen zich beter op school en leggen ze ook makkelijker de brug naar het Nederlands", zegt Raymonda Verdyck, de topvrouw van het GO! Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) benadrukt dat het Nederlands de onderwijs- en instructietaal is en dat dat zo moet blijven. "Maar dat scholen een visie ontwikkelen om met die meertaligheid om te gaan is een goede zaak".