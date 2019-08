Eigen vrachtwagenparking voor zone Gullegem-Moorsele

De parking is gratis en alleen toegankelijk voor vrachtwagens die op het bedrijventerrein moeten zijn. De slagbomen gaan alleen omhoog voor chauffeurs die een correcte code van vier cijfers intikken.

De nieuwe vrachtwagenparking op de industriezone Gullegem-Moorsele ligt in de Westlaan, op een stuk grond van goed een halve hectare dat in handen is van de gemeente Wevelgem. Vanaf vandaag kunnen hier 31 vrachtwagens parkeren, van chauffeurs die even moeten uitrusten of willen overnachten.

(lees verder onder de foto)

Extra beveiliging

Het industrieterrein Gullegem-Moorsele telt een honderdtal bedrijven, een pak daarvan focust op groothandel en logistiek. Alleen zij kunnen hun vrachtwagenchauffeurs een code van vier cijfers geven, die toegang geeft tot de nieuwe parkeerplaats. Slagbomen, camera’s en verlichting zorgen voor de veiligheid.

Kostenplaatje van de vrachtwagenparking: 800 000 euro. Dat bedrag wordt verdeeld onder het Agentschap Innoveren en Ondernemen, de intercommunale Leiedal en de gemeente Wevelgem.