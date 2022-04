De politie van Koksijde heeft twee jongemannen (16 en 19) gearresteerd die probeerden in te breken in een bestelwagen. De eigenaar van het voertuig betrapt het duo op heterdaad.

De feiten spelen zich donderdagnamiddag af in de Hertlaan in Koksijde. Twee jongens proberen in te breken in een bestelwagen als de eigenaar hen betrapt. Daarop zetten de twee het op een lopen. De eigenaar verwittigt onmiddellijk de politie, die daarna het duo vat in een winkel in de Zeelaan.

Ze waren in het bezit van gestolen goederen en gereedschap om in te breken. Vermoedelijk komen de twee ook nog in aanmerking voor andere feiten.