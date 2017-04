Eigenaar gestolen fiets zet dieven op Facebook

De politie adviseerde de man nochtans om de beelden niet te delen op sociale media. Dat houdt namelijk een schending van de privacy in en kan bestraft worden als de daders een klacht indienen. "Maar daar trek ik me nu echt niks van aan", reageert Reinart Swertvaegher, uitbater van Gran Kaffee De Passage in Het Laatste Nieuws. "Die mannen maakten er zelf niks van, want ze verstopten zich niet eens voor mijn beveiligingscamera. Integendeel: ze zwaaiden er zelfs nog even naar! Dus waarom zou ik niet mogen het maximale doen om mijn fiets terug te kunnen vinden? Ik heb járen gespaard voor die fiets en droom er al veel langer van."

De gestolen fiets is een Specialized S-Works die 7.500 euro kostte. De oproep is intussen al bijna 400 keer gedeeld op Facebook.