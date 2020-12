Eightiesfestival W-fest verhuist naar Oostende

Het festival met jaren '80-muziek ging oorspronkelijk door in augustus 2020 in Waregem maar werd door corona afgelast. Wie al tickets had voor W-fest, kan dat ticket gratis omzetten.

Met de verhuis naar Oostende wilden de organisatoren meer ruimte creëren zodat het festival op een coronaproof manier kan worden georganiseerd. "We verwachten dat er komende zomer nog enkele maatregelen zullen gelden dus daar wilden we ons op voorbereiden. Een belangrijke factor daarin is voldoende spreiding en ruimte en daar is het strand van Oostende ideaal voor", zegt organisator Erik De Ridder.

Testen

Welke maatregelen er precies zullen gelden voor de festivalzomer is nog onduidelijk. Voor de organisatoren is het dan ook nog even afwachten. "We wapenen ons tegen verschillende scenario's. Indien nodig geven we mensen de mogelijkheid om zich aan de ingang te laten testen of kunnen ze een attest van een negatieve test voorleggen. Daarvoor is het nog even afwachten op hoe de situatie dan zal zijn", aldus De Ridder. Voor het festival kon de volledige, oorspronkelijke line-up worden overgezet naar 2021, met uitzondering van Kid Creole. De vervanger daarvan wordt in januari aangekondigd en gekozen door luisteraars van radiozender Joe FM. Daarnaast werd als afsluiter van het festival 'The Jacksons' toegevoegd aan de line-up. W-festival gaat door op het Klein Strand van Oostende van 26 tot 29 augustus. Wie al een ticket had, kan dat ticket gratis laten omzetten op de website van W-festival. Vanaf maandagmiddag start de voorverkoop van nieuwe tickets. De organisatoren verwachten een maximum van 12.000 festivalgangers per dag.