Eind april Europese top over windenergie in Oostende

De top vindt op 24 april plaats in de haven van Oostende en Fort Napoleon. En wellicht zijn ook de Franse president Emmanuel Macron, de Duitse bondskanselier Olaf Scholz en de Britse premier Rishi Sunak daarbij. Negen jaar geleden was er ook in Ieper al eens een Europese top. Volgend jaar is ons land voorzitter van de Europese Unie.

